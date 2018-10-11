СКА проиграл «Локомотиву» в овертайме в матче КХЛ

Петербургский СКА в овертайме потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственную шайбу в матче забросил Андрей Локтионов.

В следующей игре СКА встретится с череповецкой «Северсталью», а «Локомотив» — с минским «Динамо».

В других матчах КХЛ магнитогорский «Металлург» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:4), финский «Йокерит» победил подольский «Витязь» (4:1), а ЦСКА в столичном дерби одолел «Динамо» (5:1).

Ранее нападающий ЦСКА Григоренко оценил игру команды в нынешнем сезоне КХЛ.