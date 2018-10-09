Миронов призвал наказать Кокорина и Мамаева «без оглядки на их известность»

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на своей странице во «ВКонтакте» призвал наказать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина за избиение главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала.
Миронов призвал наказать Кокорина и Мамаева «без оглядки на их известность»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Вчера в Москве произошло сразу несколько инцидентов в результате хулиганских выходок футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба вели себя, как малолетние гопники, и ответственность за такое поведение должна последовать без оглядки на их известность», — написал политик. 

Также, по его мнению, футболистов «на пушечный выстрел» нельзя подпускать к играм в составе российской сборной.

«Это послужит уроком для всех!» — добавил Миронов.

8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов РПЛ «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из кафе в центре столицы избили Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием спортсменов, в ходе которого они совершили нападение на Соловчука.

Министр спорта России Павел Колобков призвал  правоохранительные органы детально разобраться с инцидентом с участием Кокорина и Мамаева.

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