Миронов призвал наказать Кокорина и Мамаева «без оглядки на их известность»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на своей странице во «ВКонтакте» призвал наказать футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина за избиение главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала.

«Вчера в Москве произошло сразу несколько инцидентов в результате хулиганских выходок футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба вели себя, как малолетние гопники, и ответственность за такое поведение должна последовать без оглядки на их известность», — написал политик.

Также, по его мнению, футболистов «на пушечный выстрел» нельзя подпускать к играм в составе российской сборной.

«Это послужит уроком для всех!» — добавил Миронов.

8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов РПЛ «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из кафе в центре столицы избили Пака.

На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием спортсменов, в ходе которого они совершили нападение на Соловчука.

Министр спорта России Павел Колобков призвал правоохранительные органы детально разобраться с инцидентом с участием Кокорина и Мамаева.