Миронов призвал наказать Кокорина и Мамаева «без оглядки на их известность»
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«Вчера в Москве произошло сразу несколько инцидентов в результате хулиганских выходок футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Оба вели себя, как малолетние гопники, и ответственность за такое поведение должна последовать без оглядки на их известность», — написал политик.
Также, по его мнению, футболистов «на пушечный выстрел» нельзя подпускать к играм в составе российской сборной.
«Это послужит уроком для всех!» — добавил Миронов.
8 октября сообщалось, что Кокорин и Мамаев, являющиеся игроками клубов РПЛ «Зенит» и «Краснодар» соответственно, в одном из кафе в центре столицы избили Пака.
На следующий день стало известно ещё об одном инциденте с участием спортсменов, в ходе которого они совершили нападение на Соловчука.
Министр спорта России Павел Колобков призвал правоохранительные органы детально разобраться с инцидентом с участием Кокорина и Мамаева.