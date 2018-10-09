Черчесов в шутливой форме предложил ФИФА провести в России следующий ЧМ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов остался под впечатлением от организации проведения чемпионата мира 2018 года в России.

«Все настолько удивлены организацией чемпионата мира. Ни разу не опоздал ни один автобус, не было никаких проблем с газоном. Даже пошутил, если у нас всё так хорошо, давайте и следующий мундиаль проведём у нас, в России», — заявил Черчесов в эфире программы «Познер».

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отправил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко письмо с благодарностью за организацию чемпионата мира.