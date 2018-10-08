Отец Нурмагомедова надеется, что его сын отделается штрафом за драку после боя с Макгрегором
- Reuters
«Обычно от 5% до 30% вычитают из гонорара — в зависимости от тяжести. Очень многое будет зависеть от главы UFC Даны Уайта», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Он отметил, что не испытывает недовольства поведением сына после боя с Макгрегором.
«Мы с ним договаривались и с другими бойцами: есть три железных правила — уважайте судью, соперника, зрителей», — добавил Абдулманап Нурмагомедов.
Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил пояс чемпиона UFC в лёгком весе.
После боя он выпрыгнул из октагона в зрительный зал и устроил потасовку со спарринг-партнёром Макгрегора. Расследование инцидента проводит Атлетическая комиссия штата Невада.
Ранее отец Нурмагомедова заявил о намерении наказать сына за драку после боя с Макгрегором.