Тренер ЦСКА рассказал, кому посвящает победу над «Реалом» в матче ЛЧ
«Хочу посвятить победу президенту БАТЭ, моему другу Анатолию Капскому. Он после каждой игры мне звонил, и мы разговаривали. Поэтому я посвящаю победу ему», — заявил Гончареко на пресс-конференции.
Капский, с 1995 года занимавший пост председателя правления белорусского клуба БАТЭ, ушёл из жизни 22 сентября в возрасте 53-лет. Капский и Гончаренко вместе работали в БАТЭ на протяжении шести лет.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Реал» в матче Лиги чемпионов.