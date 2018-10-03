Тренер ЦСКА рассказал, кому посвящает победу над «Реалом» в матче ЛЧ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кому посвящает победу своих подопечных над мадридским «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Хочу посвятить победу президенту БАТЭ, моему другу Анатолию Капскому. Он после каждой игры мне звонил, и мы разговаривали. Поэтому я посвящаю победу ему», — заявил Гончареко на пресс-конференции.

Капский, с 1995 года занимавший пост председателя правления белорусского клуба БАТЭ, ушёл из жизни 22 сентября в возрасте 53-лет. Капский и Гончаренко вместе работали в БАТЭ на протяжении шести лет.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Реал» в матче Лиги чемпионов.