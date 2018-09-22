Умер глава белорусского футбольного клуба БАТЭ Капский

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Председатель правления белорусского футбольного клуба БАТЭ Анатолий Капский скончался на 53-м году жизни.
Умер глава белорусского футбольного клуба БАТЭ Капский
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Капский умер в результате долгой онкологической болезни, которая была обнаружена в 20-летнем возрасте, сообщает «Прессбол».

Капский занимал пост руководителя клуба с 1996 года. Под его правлением БАТЭ стал 14-кратным чемпионом Белоруссии, трёхкратным обладателем Кубка страны. Клуб из Борисова пять раз выходил в групповой этап главного еврокубка — турнира Лиги чемпионов.

Ранее стали известны подробности смерти 28-летней белорусской футболистки минского клуба «Звезда-БГУ» Юлии Борисенко.

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