Дзюба уверен, что сборная России обыграла бы Англию в полуфинале ЧМ-2018

Нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба предположил, что было бы с национальной командой в случае прохождения Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по футболу.

«Я уверен, что, обыграй мы по пенальти хорватов, точно победили бы англичан — на таком фоне, на кураже плюс дома. В финале точно проиграли бы французам, сто процентов, возможно, с крупным счётом — 2:5, 2:6», — приводит слова Дзюбы «Россия 24».

Он добавил, что крупное поражение в финале было бы не важно: Россия и так впервые в своей истории вышла бы в решающий матч ЧМ.

Ранее Артём Дзюба высказал мнение насчёт ситуации с полузащитником московского «Спартака» Денисом Глушаковым, который был выведен из основного состава команды.