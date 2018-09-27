Дзюба считает, что Глушакову, возможно, надо уйти из «Спартака»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артём Дзюба высказал мнение насчёт ситуации с полузащитником московского «Спартака» Денисом Глушаковым, который был выведен из основного состава команды.

«Возможно, Глушакову стоит уехать. Сейчас у него некоторое испытание в жизни. Наверное, придётся куда-то уйти и там доказывать свою состоятельность с нуля», — цитирует Дзюбу «Россия 24».

Нападающий, который сам несколько раз уходил из «Спартака» в аренду, рассказал о постоянных метаморфозах статуса футболиста в глазах общественности.

«Мне кажется, в нашей стране всегда так — либо ты король, либо ты худший, всё всегда может поменяться в ту или иную сторону. Глушаков уже взрослый парень и если захочет, то проявит свой характер, проанализирует, где и в чём не прав», — заявил Дзюба.

Он также добавил, что не станет влиять и разбираться в этой ситуации. Форвард выразил уверенность, что Глушаков справится с трудным этапом своей жизни.

Ранее бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Алексей Игонин прокомментировал конфликт в московском «Спартаке» между главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и капитаном команды Денисом Глушаковым.