Экс-футболист сборной России Игонин прокомментировал конфликт между Каррерой и Глушаковым

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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Алексей Игонин прокомментировал конфликт в московском «Спартаке» между главным тренером красно-белых Массимо Каррерой и капитаном команды Денисом Глушаковым.
Экс-футболист сборной России Игонин прокомментировал конфликт между Каррерой и Глушаковым
  • РИА Новости

«Учитывая результаты и ту игру, которую Глушаков в последнее время показывал, его расставание со «Спартаком» вполне реально. Другой вопрос, как мне видится со стороны, — когда Каррера изначально пытался выправить ситуацию, возникли проблемы. Это была первая стадия, а сейчас у коллектива — вторая: есть уже проблемы с игроками, кого-то отстраняют, кого-то берут», — цитирует экс-хавбека «Спорт-Экспресс».

Он также считает, что в итоге «Спартак» может покинуть Каррера, а не Глушаков.

«Об этом говорит молчаливая реакция руководства клуба. Пока здесь ситуация 50 на 50», — добавил Игонин.

Ранее Каррера ответил на вопрос, когда ожидается возвращение Глушакова и Ещенко в основной состав «Спартака».

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