Каррера ответил на вопрос, когда ожидается возвращение Глушакова и Ещенко в основной состав «Спартака»
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«В ближайшее время нет», — заявил Каррера на пресс-конференции.
Он объяснил, почему вывел из состава этих игроков.
«Потому что я так решил», — заключил Каррера.
Тренер также признался, что не смотрел матч молодёжного первенства ЦСКА — «Спартак», в котором в составе красно-белых выступали Глушаков с Ещенко.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о ситуации в московском клубе.