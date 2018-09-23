Каррера ответил на вопрос, когда ожидается возвращение Глушакова и Ещенко в основной состав «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, когда ожидается возвращение полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко в основной состав.

«В ближайшее время нет», — заявил Каррера на пресс-конференции.

Он объяснил, почему вывел из состава этих игроков.

«Потому что я так решил», — заключил Каррера.

Тренер также признался, что не смотрел матч молодёжного первенства ЦСКА — «Спартак», в котором в составе красно-белых выступали Глушаков с Ещенко.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о ситуации в московском клубе.