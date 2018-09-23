Червиченко заявил, что в отличие от легионеров российских игроков «Спартака» могут отстранить за любой проступок

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о ситуации в московском клубе.

«История вокруг лайков в Instagram и стихотворения — это полная дурость! Из-за таких вещей отстраняют от команды таких заслуженных игроков, как Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Это же бред! В «Спартаке» иностранцы неприкосновенны, а каждый российский игрок проецирует на себя эти вещи. Российские игроки «Спартака» понимают, что завтра их могут отстранить за любой чих», — приводит слова Червиченко РИА Новости.

Он отметил, что эта ситуация негативно сказывается на психологическом настрое игроков.

Глушаков и Ещенко были отстранены от тренировок с основной командой «Спартака» из-за скандала вокруг стихотворения актёра Дмитрия Назарова с критикой наставника красно-белых Массимо Карреры.

Ранее сообщалось, что молодёжная команда «Спартака» с Глушаковым и Ещенко в составе обыграла ЦСКА в матче РПЛ.