Черчесов рассказал о повышенном внимании к себе на конференции ФИФА в Лондоне

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о повышенном внимании коллег на конференции Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне.

«Я был уже на нескольких подобных мероприятиях, но до этого такого внимания не было. Это уже о чём-то говорит. Общаясь с коллегами, все отмечают организацию чемпионата мира и то, что наша команда их немного позитивно удивила», — приводит его слова ТАСС.

На ЧМ-2018 команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала, впервые в истории российского футбола преодолев групповой этап турнира.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена открыть доступ к статистической информации о матчах ЧМ-2018.