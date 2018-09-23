ФИФА намерена открыть доступ к статистической информации о матчах ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена обнародовать статистические данные о матчах чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает ТАСС, об этом было объявлено на конференции в Лондоне, посвящённой итогам турнира.

Отмечается, что впервые статистические отчёты будут доступны для всех желающих. Прежде доступ к ним был только у футбольных федераций.

В рамках турнира, прошедшего на 12 стадионах в 11 городах России, было сыграно 64 матча. Победу на ЧМ одержала национальная команда Франции.

Ранее глава ФИФА заявил, что наслаждался чемпионатом мира по футболу в России.