ФИФА: за восемь лет число ударов из-за пределов штрафной упало на треть

Руководитель отдела по техническому развитию Международной федерации футбола (ФИФА) Марко ван Бастен сообщил, что число ударов из-за пределов штрафной на чемпионатах мира по футболу за последние восемь лет упало на треть.

«Вот почему футбол стал сложнее, игроки должны быть умными, технически подготовленными, чтобы создать сложности противнику. Им нужно действовать быстрее и изобретательнее, чтобы застать врасплох защитников, которые сейчас действуют очень компактно на подходах к штрафной», — приводит слова ван Бастена ТАСС.

Согласно данным ФИФА, на чемпионате мира 2010 года в ЮАР футболисты нанесли 1000 ударов из-за пределов штрафной, на мундиале 2014 года в Бразилии — 788, а на ЧМ-2018 в России — 684.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена открыть доступ к статистической информации о матчах ЧМ-2018.