Президент «Реала» выступил против проведения матчей Примеры в США

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал намерение Ла Лиги проводить некоторые матчи испанской Примеры в США.

«Мы не собираемся играть в США. Не знаю, в чьих интересах организация матчей в Соединённых Штатах, но это точно не в интересах клубов или болельщиков. «Реал» категорически отказывается участвовать в этом», — приводит слова Переса Mundo Deportivo.

16 августа стало известно, что в новом сезоне некоторые матчи чемпионата Испании по футболу пройдут в Канаде и США. Испанская ассоциация футболистов выступила против данного нововведения.

Позже глава ФИФА выразил сомнение в проведении матчей чемпионата Испании в США.

Ранее сообщалось, что RFEF отказала Ла Лиге в проведении матча «Жирона» — «Барселона» в США.