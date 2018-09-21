СМИ: RFEF отказала Ла Лиге в проведении матча «Жирона» — «Барселона» в США
- Reuters
Как сообщает Cope, RFEF направила письма с разъяснениями своей позиции по данному вопросу президентам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также уведомила Ла Лигу об отказе.
Отмечается, что разрешение RFEF было обязательным условием для проведения матча в США.
Матч между «Барселоной» и «Жироной» должен был состоятся 26 января на стадионе «Хард Рок» в Майами.
16 августа стало известно, что в новом сезоне некоторые матчи чемпионата Испании по футболу пройдут в Канаде и США. Испанская ассоциация футболистов выступила против данного нововведения.
Ранее сообщалось, что глава ФИФА выразил сомнения в проведении матчей чемпионата Испании в США.