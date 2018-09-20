UKAD: решение WADA по РУСАДА вызывает глубокое беспокойство для чистого спорта

Исполнительный директор Британского антидопингового агентства (UKAD) Николь Сэпстид прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Результат сегодняшнего заседания исполкома WADA вызывает глубокое беспокойство для чистого спорта. Это заседание давало возможность отложить решение, чтобы дать всем сторонам достаточно времени представить свои точки зрения. Мы не можем понять спешность принятия решения», — приводит слова Сэпсид официальный сайт UKAD.

Она также заявила, что WADA будет необходимо доказать, что условия восстановления прав РУСАДА приведут к правильному результату.

«Несоблюдение каких-либо условий должно привести к лишению прав РУСАДА», — добавила Сэпсид.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее британский легкоатлет призвал главу WADA подать в отставку.