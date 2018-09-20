Британский легкоатлет призвал главу WADA подать в отставку

Британский легкоатлет Том Босуорт прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«Это ничего не значит. Россия не выполнила предыдущие требования, но WADA было растоптано повсюду. В настоящее время они выглядят бесхребетными слабаками», — написал спортсмен в своём Twitter.

This isn’t worth anything. They haven’t met the previous demands, yet you @wada_ama, have been trampled all over and currently look line spineless wimps.

Craig Reedie - this is directly to you, you’ve let all clean hard working athletes down, it’s time to resign. https://t.co/3cmSuBoI8h — Tom Bosworth (@TomBosworth) 20 сентября 2018 г.

Он также добавил, что это обращение адресовано непосредственно к главе WADA Крейгу Риди.

«Вы позволили опорочить всех чистых трудолюбивых атлетов, пришло время уйти в отставку», — говорится в сообщении Босуорта.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее в WADA заявили, что продолжат строгий контроль РУСАДА.