Британский легкоатлет призвал главу WADA подать в отставку
- Reuters
«Это ничего не значит. Россия не выполнила предыдущие требования, но WADA было растоптано повсюду. В настоящее время они выглядят бесхребетными слабаками», — написал спортсмен в своём Twitter.
This isn’t worth anything. They haven’t met the previous demands, yet you @wada_ama, have been trampled all over and currently look line spineless wimps.— Tom Bosworth (@TomBosworth) 20 сентября 2018 г.
Craig Reedie - this is directly to you, you’ve let all clean hard working athletes down, it’s time to resign. https://t.co/3cmSuBoI8h
Он также добавил, что это обращение адресовано непосредственно к главе WADA Крейгу Риди.
«Вы позволили опорочить всех чистых трудолюбивых атлетов, пришло время уйти в отставку», — говорится в сообщении Босуорта.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее в WADA заявили, что продолжат строгий контроль РУСАДА.