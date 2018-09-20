Британский легкоатлет призвал главу WADA подать в отставку

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Британский легкоатлет Том Босуорт прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Британский легкоатлет призвал главу WADA подать в отставку
  • Reuters

«Это ничего не значит. Россия не выполнила предыдущие требования, но WADA было растоптано повсюду. В настоящее время они выглядят бесхребетными слабаками», — написал спортсмен в своём Twitter.

Он также добавил, что это обращение адресовано непосредственно к главе WADA Крейгу Риди.

«Вы позволили опорочить всех чистых трудолюбивых атлетов, пришло время уйти в отставку», — говорится в сообщении Босуорта.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее в WADA заявили, что продолжат строгий контроль РУСАДА.

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