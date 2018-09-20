Британская легкоатлетка выразила мнение, что WADA издевается, решив восстановить права РУСАДА

Бронзовая призёрка Олимпийских игр 2008 года в семиборье британка Келли Сотертон прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

«WADA, вы или хотите обманом вынудить Россию совершить ещё больше ошибок, чтобы потом вновь отстранить, либо просто издеваетесь», — написала спортсменка в своём Twitter.

.@wada_ama you are either tricking Russia into making more mistakes so you can ban them again or you are totally taking the piss! #WADA — Kelly Sotherton (@KellySotherton) 20 сентября 2018 г.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее заместитель гендиректора РУСАДА прокомментировала решение WADA.