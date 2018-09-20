Британская легкоатлетка выразила мнение, что WADA издевается, решив восстановить права РУСАДА
- РИА Новости
«WADA, вы или хотите обманом вынудить Россию совершить ещё больше ошибок, чтобы потом вновь отстранить, либо просто издеваетесь», — написала спортсменка в своём Twitter.
.@wada_ama you are either tricking Russia into making more mistakes so you can ban them again or you are totally taking the piss! #WADA— Kelly Sotherton (@KellySotherton) 20 сентября 2018 г.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее заместитель гендиректора РУСАДА прокомментировала решение WADA.