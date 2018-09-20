Британская легкоатлетка выразила мнение, что WADA издевается, решив восстановить права РУСАДА

Короткая ссылка
Бронзовая призёрка Олимпийских игр 2008 года в семиборье британка Келли Сотертон прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Британская легкоатлетка выразила мнение, что WADA издевается, решив восстановить права РУСАДА
  • РИА Новости

«WADA, вы или хотите обманом вынудить Россию совершить ещё больше ошибок, чтобы потом вновь отстранить, либо просто издеваетесь», — написала спортсменка в своём Twitter.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее заместитель гендиректора РУСАДА прокомментировала решение WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить