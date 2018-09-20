В ПКР прокомментировали восстановление РУСАДА в правах

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Марианна Чурсина
Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), депутат Госдумы Олег Смолин, комментируя в беседе с RT восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил, что шансы ПКР на восстановление возросли.
В ПКР прокомментировали восстановление РУСАДА в правах
  • РИА Новости

«Во-первых, надо отдать должное Павлу Колобкову (министру спорта России. — RT), позиция которого во многом предопределила решение WADA. Во-вторых, шансы ПКР быть восстановленным в правах в полном объёме после этого резко выросли. Международный паралимпийский комитет предъявил нам три основных условия. Среди них восстановление РУСАДА. Теперь оно выполнено», — отметил он.

При этом Смолин предположил, что нельзя исключить новых провокаций, поскольку они «всегда были и будут».

«Как я понимаю, они были в WADA при восстановлении РУСАДА. Поэтому наверняка найдутся в МПК люди, которые будут устраивать провокации, поскольку паралимпийская команда России очень сильна. Она сильнейшая в зимних видах спорта и одна из лучших в летних видах спорта… Поэтому, думаю, конкуренты будут недовольны, но шаги сделаны», — заключил вице-президент ПКР.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

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