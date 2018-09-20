Журова: у WADA не было повода не восстанавливать РУСАДА

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала в беседе с RT решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Журова: у WADA не было повода не восстанавливать РУСАДА
  • ©Craig Reedie, President of the World Anti Doping Agency (WADA) attends the WADA Symposium in Ecublens, near Lausanne, Switzerland, March 21, 2018
  • Reuters

«Россия сделала множество шагов, в том числе и на законодательном уровне. Мы приняли много мер, чтобы выполнить «дорожную карту» по пресечению допинга в нашей стране. И те ошибки, которые нам были указаны WADA, были проработаны, устранены, и теперь у WADA не было повода не восстанавливать РУСАДА. Может быть, кроме одного пункта, который, я так понимаю, выставлен сейчас как условие до конца года — это по поводу ряда проб, которые находятся в Московской лаборатории и должны быть переданы WADA», — сказала она.

Журова добавила, что после выполнения данного условия «вопросов к РУСАДА больше не будет».

Она также отметила, что следующим шагом станет восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики и Паралимпийского комитета согласно условию «дорожной карты».

При этом депутат усомнилась в том, что ситуация окончательно перейдёт из политической плоскости в спортивную.

«Думаю, попытаются ещё каким-то образом эту тему раскручивать. Мы видим, что через антидопинговые агентства разных стран, которые не сильно дружественно настроены к России, давление продолжается», — подчеркнула Журова.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить