Журова: у WADA не было повода не восстанавливать РУСАДА
- ©Craig Reedie, President of the World Anti Doping Agency (WADA) attends the WADA Symposium in Ecublens, near Lausanne, Switzerland, March 21, 2018
- Reuters
«Россия сделала множество шагов, в том числе и на законодательном уровне. Мы приняли много мер, чтобы выполнить «дорожную карту» по пресечению допинга в нашей стране. И те ошибки, которые нам были указаны WADA, были проработаны, устранены, и теперь у WADA не было повода не восстанавливать РУСАДА. Может быть, кроме одного пункта, который, я так понимаю, выставлен сейчас как условие до конца года — это по поводу ряда проб, которые находятся в Московской лаборатории и должны быть переданы WADA», — сказала она.
Журова добавила, что после выполнения данного условия «вопросов к РУСАДА больше не будет».
Она также отметила, что следующим шагом станет восстановление Всероссийской федерации лёгкой атлетики и Паралимпийского комитета согласно условию «дорожной карты».
При этом депутат усомнилась в том, что ситуация окончательно перейдёт из политической плоскости в спортивную.
«Думаю, попытаются ещё каким-то образом эту тему раскручивать. Мы видим, что через антидопинговые агентства разных стран, которые не сильно дружественно настроены к России, давление продолжается», — подчеркнула Журова.
Ранее исполком WADA проголосовал за признание РУСАДА соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.