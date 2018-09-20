Винер-Усманова прокомментировала восстановление РУСАДА в правах
- РИА Новости
«Не имеет значения, как было принято это решение. Главное, что у нас теперь есть РУСАДА. Спасибо большое всем, кто участвовал в этом, а в этом участвовало большое число важных людей, которые смогли договориться», — приводит слова Винер-Усмановой «Чемпионат».
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее адвокат Григория Родченкова назвал решение WADA величайшим предательством.