Винер-Усманова прокомментировала восстановление РУСАДА в правах

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова прокомментировала решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Винер-Усманова прокомментировала восстановление РУСАДА в правах
  • РИА Новости

«Не имеет значения, как было принято это решение. Главное, что у нас теперь есть РУСАДА. Спасибо большое всем, кто участвовал в этом, а в этом участвовало большое число важных людей, которые смогли договориться», — приводит слова Винер-Усмановой «Чемпионат».

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее адвокат Григория Родченкова назвал решение WADA величайшим предательством.

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