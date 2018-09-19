Балахничёв о ситуации с РУСАДА: здесь проявляются политические интересы

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Оксана Соломатина, Анастасия Румянцева
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT сказал, что в ситуации вокруг возможного восстановления РУСАДА в большей степени проявляются политические интересы, однако главным фактором должно быть мнение комиссии по соответствию.
Балахничёв о ситуации с РУСАДА: здесь проявляются политические интересы
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«Нам стала известна позиция комиссии по соответствию. Конечно, есть риски волнений вокруг этой ситуации, появления несогласных, громкие окрики со стороны ассоциации независимых антидопинговых организаций, со стороны спортсменов. Здесь в большей мере проявляются политические интересы, борьба против соперников негодными методами. Мы до сих пор не знаем истинного распределения сил, однако самым главным фактором в принятии этого решения должно быть мнение комиссии по соответствию», — полагает он.

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал международную организацию не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме, который пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.

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