Балахничёв о ситуации с РУСАДА: здесь проявляются политические интересы

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT сказал, что в ситуации вокруг возможного восстановления РУСАДА в большей степени проявляются политические интересы, однако главным фактором должно быть мнение комиссии по соответствию.

«Нам стала известна позиция комиссии по соответствию. Конечно, есть риски волнений вокруг этой ситуации, появления несогласных, громкие окрики со стороны ассоциации независимых антидопинговых организаций, со стороны спортсменов. Здесь в большей мере проявляются политические интересы, борьба против соперников негодными методами. Мы до сих пор не знаем истинного распределения сил, однако самым главным фактором в принятии этого решения должно быть мнение комиссии по соответствию», — полагает он.

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал международную организацию не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме, который пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.