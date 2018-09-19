Журова прокомментировала призыв Родченкова не восстанавливать в правах РУСАДА
- РИА Новости
«Антидопинговое агентство такой большой страны должно иметь возможность работать в полном объёме. Просто для того, чтобы не нарушались правила и выполнялись многие программы. Да, можно наказать организацию, предоставить ей срок для исправления ошибок, но продолжать ограничивать после того, как все условия выполнены, — абсолютно неприемлемо. И WADA это прекрасно понимает, поэтому слушать господина Родченкова им не стоит», — сказала бывшая спортсменка.
Журова надеется, что РУСАДА после восстановления в правах будет работать идеально и никаких вопросов к России возникать не будет.
«За время отстранения в стране ужесточилось законодательство, проведён ряд соответствующих мер для того, чтобы впредь избежать каких-либо проблем. Это должно помочь членам комиссии принять правильное решение. Есть надежда, что у них не возникнет сомнений», — добавила депутат.
Ранее информатор WADA Григорий Родченков призвал международную организацию не восстанавливать РУСАДА в правах.