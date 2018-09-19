Подбадривавший теннисиста Кирьоса на US Open судья отстранён от матчей
- Reuters
Об этом сообщает The New York Times.
Поводом для наказания стало поведение Лайани в матче Открытого чемпионата США между Ником Кирьосом и Пьером-Угом Эрбером. Тогда шведский арбитр спустился с вышки и стал подбадривать проигрывавшего Кирьоса, сказав при этом: «Я хочу тебе помочь».
Организаторы турнира назвали действия Лайани «выходящими за рамки регламента», однако он продолжил обслуживать матчи турнира.
Ранее россиянка Гаспарян уступила Саккари во втором круге теннисного турнира в Сеуле.