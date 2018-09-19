Россиянка Гаспарян уступила Саккари во втором круге теннисного турнира в Сеуле

Короткая ссылка
Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в южнокорейском Сеуле.
Россиянка Гаспарян уступила Саккари во втором круге теннисного турнира в Сеуле
  • РИА Новости

В матче за выход в третий раунд россиянка уступила представительнице Греции Марии Саккари со счётом 2:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 17 минут.

В следующем круге Саккари сыграет с победительницей противостояния Ирина Бегу (Румыния) — Агнешка Радваньска (Польша).

Ранее россиянин Даниил Медведев одержал победу над португальцем Жоау Соузой в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить