Россиянка Гаспарян уступила Саккари во втором круге теннисного турнира в Сеуле

Россиянка Маргарита Гаспарян не смогла преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в южнокорейском Сеуле.

В матче за выход в третий раунд россиянка уступила представительнице Греции Марии Саккари со счётом 2:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 17 минут.

В следующем круге Саккари сыграет с победительницей противостояния Ирина Бегу (Румыния) — Агнешка Радваньска (Польша).

Ранее россиянин Даниил Медведев одержал победу над португальцем Жоау Соузой в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.