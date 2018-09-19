Россиянка Гаспарян уступила Саккари во втором круге теннисного турнира в Сеуле
- РИА Новости
В матче за выход в третий раунд россиянка уступила представительнице Греции Марии Саккари со счётом 2:6, 2:6. Встреча длилась 1 час 17 минут.
В следующем круге Саккари сыграет с победительницей противостояния Ирина Бегу (Румыния) — Агнешка Радваньска (Польша).
Ранее россиянин Даниил Медведев одержал победу над португальцем Жоау Соузой в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.