Колобков рассказал о программе по работе с наследием ЧМ-2018

Министр спорта Павел Колобков в беседе с kp.ru рассказал о программе по работе с наследием чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Может быть, это даже не главное спортивное событие этого года. Возможно, это главное спортивное событие, которое было за всю историю спортивной жизни страны», — заявил он.

По его словам, есть программа «Наследие», согласованная и утверждённая со всеми регионами.

Как отметил министр, все объекты должны эксплуатироваться для спорта или культурных мероприятий, а не для рынков, как это было в 1990-е годы.

Колобков также сказал, что успех программы зависит от того, какой футбол будут демонстрировать на этих стадионах.

«Сейчас мы видим положительную динамику, увеличение количества зрителей. Как будет дальше — посмотрим. Но вообще для всех регионов стадионы стали центром притяжения и спортивной, и культурной жизни. Такие объекты обязаны быть в городах, потому что они системообразующие», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Екатеринбург за организацию матчей ЧМ-2018.