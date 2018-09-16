Баскетболист Джеймс назвал бой Альварес — Головкин одним из лучших, что он видел в жизни

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своим мнением о бое-реванше между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

One of the best fights I’ve ever seen!! Ultimate competitors in @Canelo@GGGBoxing!! Salute to the both of you. Could watch y’all fight any day. 🙏🏾#KingTalk👑 — LeBron James (@KingJames) 16 сентября 2018 г.

«Один из лучших поединков, что я видел. Альварес и Головкин — настоящие бойцы. Приветствую вас обоих. Готов ежедневно смотреть бои с вашим участием», — написал Джеймс на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

16 сентября Сауль Альварес одержал победу над Геннадием Головкиным и отобрал у того титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBO и The Ring. Поединок продлился все 12 раундов.

Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский назвал несправедливым результат поединка между Альваресом и Головкиным.