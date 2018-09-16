Баскетболист Джеймс назвал бой Альварес — Головкин одним из лучших, что он видел в жизни

Короткая ссылка
Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своим мнением о бое-реванше между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.
Баскетболист Джеймс назвал бой Альварес — Головкин одним из лучших, что он видел в жизни
  • Боксёры Сауль Альварес и Геннадий Головкин
  • Reuters

«Один из лучших поединков, что я видел. Альварес и Головкин — настоящие бойцы. Приветствую вас обоих. Готов ежедневно смотреть бои с вашим участием», — написал Джеймс на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

16 сентября Сауль Альварес одержал победу над Геннадием Головкиным и отобрал у того титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, WBC, IBO и The Ring. Поединок продлился все 12 раундов.

Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский назвал несправедливым результат поединка между Альваресом и Головкиным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить