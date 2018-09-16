Рябинский считает несправедливым исход поединка между Головкиным и Альваресом

Вице-президент Федерации профессионального бокса России Андрей Рябинский считает, что судьи не должны были отдавать победу мексиканцу Саулю Альваресу в поединке против представителя Казахстана Геннадия Головкина.

«Итог боя, конечно, несправедливый, потому что Альвареса сейчас явно стараются продвинуть. Другое дело, что Головкин должен был понимать ситуацию, быть готовым к тому, чтобы на этой территории выигрывать более явно. Его не обокрали с этой победой. На мой взгляд, Головкин победил, но бой был настолько равный, что оставил вопросы и с той, и с другой стороны», — приводит слова вице-президента ФБР Sport24.

Он также считает, что необходимо провести третий бой между Головкиным и Альваресом.

«И тот, и этот бои получились слишком равными. Соответственно, даже эта победа для самого Альвареса оставит множество вопросов. Ему все будут говорить, что он победил неоднозначно, а кто-то даже будет говорить о поражении. Им же надо как-то определить сильнейшего. С другой стороны, Головкин уже в возрасте и скоро будет заканчивать карьеру», — добавил Рябинский.

Поединок между Головкиным и Альваресом в Лас-Вегасе завершился, по мнению судей, победой мексиканского боксёра.

Первая встреча между оппонентами состоялась в сентябре 2017 года и завершилась ничьей.

Ранее тренер Головкина прокомментировал поражение своего подопечного от Альвареса.