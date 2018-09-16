Тренер Головкина прокомментировал поражение своего подопечного от Альвареса

Тренер казахстанского боксёра Геннадия Головкина Абель Санчес прокомментировал поражение своего подопечного в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

«Я не буду жаловаться на работу рефери, судьи же работают не просто так. Это был отличный бой. Тот, который мы ожидали ещё в прошлый раз. Поединок был равным на протяжении всех 12 раундов. У нас были хорошие судьи, которые смотрели бой с разных углов», — приводит слова наставника ESPN.

Он также не исключает проведения третьего поединка между боксёрами.

«Поединок был настолько равный, что уместно провести и третий бой. Канело показал отличный бокс, поздравляю его», — добавил Санчес.

Поединок между Головкиным и Альваресом в Лас-Вегасе завершился, по мнению судей, победой мексиканского боксёра.

Первая встреча между оппонентами состоялась в сентябре 2017 года и завершилась ничьей.

Ранее промоутер Хрюнов выразил уверенность, что Головкин выиграл бой против Альвареса.