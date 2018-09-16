Промоутер Хрюнов считает, что Головкин выиграл бой против Альвареса

Промоутер Владимир Хрюнов выразил мнение, что казахстанский боксёр Геннадий Головкин одержал победу над мексиканцем Саулем Альваресом в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

«Моё мнение, что Геннадий этот бой выиграл. Но сторона Альвареса сильно поработала до поединка. Они его вытащили практически из пожизненной дисквалификации, добились второго боя. Ставки были настолько велики, что для меня это было предсказуемо. Я говорил своим друзьям — если Канело останется на ногах, то судейское решение будет таким», — приводит слова Хрюнова РИА Новости.

Он также считает, что о третьем бое между боксёрами можно будет говорить только после количества продаж второго поединка.

«Если платные трансляции продались хорошо, то третий поединок будет», — добавил Хрюнов.

Поединок между Головкиным и Альваресом в Лас-Вегасе завершился, по мнению судей, победой мексиканского боксёра.

Первая встреча между оппонентами состоялась в сентябре 2017 года и завершилась ничьей.

Ранее Альварес заявил о готовности провести третий поединок с Головкиным.