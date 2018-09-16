Альварес заявил о готовности провести третий поединок с Головкиным
- Reuters
«Это был великолепный бой, и эта победа была для Мексики. Я отличный боксёр и показал это сегодня. Хотел бы выразить уважение к своему сопернику, одному из лучших в мире бокса», — приводит слова мексиканского спортсмена ESPN.
Он также заявил, что готов провести третий поединок против Головкина.
«Если люди хотят увидеть ещё один наш бой, то я готов сделать это снова», — сказал Альварес.
Поединок между Головкиным и Альваресом в Лас-Вегасе завершился, по мнению судей, победой мексиканского боксёра.
Первая встреча между оппонентами состоялась в сентябре 2017 года и завершилась вничью.
Ранее Головкин выразил мнение, что был лучше соперника в поединке против Альвареса.