Альварес заявил о готовности провести третий поединок с Головкиным

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Мексиканский боксёр Сауль Альварес поделился эмоциями от победы над казахстанским бойцом Геннадием Головкиным в поединке за титул чемпиона мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).
Альварес заявил о готовности провести третий поединок с Головкиным
  • Reuters

«Это был великолепный бой, и эта победа была для Мексики. Я отличный боксёр и показал это сегодня. Хотел бы выразить уважение к своему сопернику, одному из лучших в мире бокса», — приводит слова мексиканского спортсмена ESPN.

Он также заявил, что готов провести третий поединок против Головкина.

«Если люди хотят увидеть ещё один наш бой, то я готов сделать это снова», — сказал Альварес.

Поединок между Головкиным и Альваресом в  Лас-Вегасе завершился, по мнению судей, победой мексиканского боксёра.

Первая встреча между оппонентами состоялась в сентябре 2017 года и завершилась вничью.

Ранее Головкин выразил мнение, что был лучше соперника в поединке против Альвареса.

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