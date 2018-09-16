Головкин считает, что был лучше соперника в поединке против Альвареса

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин прокомментировал поражение от мексиканца Сауля Альвареса в поединке за титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в среднем весе.

«Не буду говорить о том, кто победил сегодня. Победа, по мнению судей, принадлежит Канело. Я считаю, это был отличный бой, которым наслаждались болельщики. Думаю, что я дрался лучше него», — приводит слова казахстанского спортсмена ESPN.

Он также ответил на вопрос, готов ли провести третий поединок против мексиканца.

«При определённых условиях, я согласен», — сказал Головкин.

Бой между Головкиным и Альваресом прошёл в Лас-Вегасе и завершился, по мнению судей, победой мексиканского боксёра.

Первая встреча между оппонентами состоялась в сентябре 2017 года и завершилась вничью.

Ранее Альварес одержал победу в поединке с Головкиным в Лас-Вегасе.