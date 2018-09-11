Коларову вручили ключи от LADA за первый гол на «Самара Арене» на ЧМ-2018

Посол России в Сербии Александр Чепурин вручил защитнику и капитану сборной Сербии по футболу Александару Коларову ключи от автомобиля LADA 4×4, подаренного игроку за то, что он стал автором первого мяча, забитого на стадионе «Самара Арена» на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Как сообщает РИА Новости, церемония передачи ключей от подаренного автомобиля состоялась в Сербии.

«Это приятный жест со стороны граждан Самары и со стороны посла. Эту машину, конечно, оставлю в Сербии дома у своего отца. Мой папа, его зовут Живко, земледелец, так что он будет «общаться» с ней больше всего», — заявил 32-летний футболист.

Гол Коларова, ставший первым на «Самара Арене» в рамках ЧМ-2018, принёс сборной Сербии победу над Коста-Рикой в матче группового этапа. Сербская команда не сумела выйти в плей-офф, заняв третье место в группе после Бразилии и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в УЕФА одобрили создание третьего еврокубка.