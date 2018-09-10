Фигуристка Столбова сообщила, что приступила к тренировкам с новым партнёром

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года в парном катании Ксения Столбова рассказала, что приступила к тренировкам с новым партнёром.

«Его зовут Андрей Новосёлов. Выступал за Францию. Уже тренируемся. Посмотрим с трибуны прокаты, поедем на тренировку», — приводит слова Столбовой «Российская газета».

26-летняя фигуристка с 2009 года выступала в паре с Фёдором Климовым, вместе с которым завоевала бронзу и серебро Игр-2014 в Сочи. В активе дуэта также одно серебро чемпионатов мира, три серебряные и одна бронзовая награды первенств Европы.

28-летний Новосёлов с 2015 по 2018 год выступал в паре с француженкой Лолой Эсбрат, но незадолго до Олимпиады в Пхёнчхане дуэт распался.

31 августа Климов и Столбова объявили о распаде дуэта, а уже 9 сентября фигурист сообщил об окончании спортивной карьеры.

Ранее Климов рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.