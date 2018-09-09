Российский фигурист Климов объявил о завершении карьеры

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Серебряный призёр Олимпийский игр в Сочи 2014 года в парном катании Фёдор Климов объявил о завершении спортивной карьеры.

Об этом сообщается в соответствующем заявлении спортсмена, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

«В среду я был в Федерации и написал официальное заявление на имя президента о том, что принял решение о прекращении спортивной деятельности в связи с завершением спортивной карьеры», — говорится в тексте.

При этом Климов уточнил, что данное решение было принято в связи с тем, что их пара с Ксенией Столбовой распалась.

«В данный момент я не продолжаю спортивную деятельность, но оставляю за собой право вернуться в фигурное катание через какое-то время, если возникнет такое желание», — уточнил фигурист.

Ранее олимпийские чемпионы 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Ксения Столбова и Фёдор Климов объявили о распаде дуэта.

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