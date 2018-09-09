Фигурист Климов рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

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Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года в парном катании Фёдор Климов рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры.
Фигурист Климов рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры
  • РИА Новости

«В последнее время я пробовал себя в разных направлениях. Естественно, они связаны с фигурным катанием. Я продолжаю работать с Ниной Михайловной Мозер в её проектах», — приводит слова Климова пресс-служба ФФККР.

Он отметил, что намерен попробовать свои силы в тренерской работе, а также участвовать в различных семинарах и мастер-классах.

«Кроме того, я окончил институт по специальности «спортивный менеджмент». Пробую всё, стараюсь найти себя. Не хочу, чтобы моё обучение прошло бесследно», — добавил спортсмен.

31 августа Климов и его партнёрша Ксения Столбова объявили о распаде дуэта.

Ранее стало известно, что Климов принял решение завершить карьеру.

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