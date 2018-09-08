Нигматуллин: сборная России диктовала свои условия Турции

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Бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин прокомментировал победу национальной команды над Турцией в Лиге наций УЕФА.
Нигматуллин: сборная России диктовала свои условия Турции
  • Reuters

«Соглашусь со Станиславом Черчесовым, который сказал, что чемпионат мира придал уверенности нашим футболистам. Костяк сборной с мундиаля сохранился. Команда выглядела уверенно и играла первым номером, диктовала свои условия сопернику. Даже не чувствовалось, что мы играли в Турции в гостях при жаре. При этом оппонент попался сильный, неуступчивый. Дома турки тем более не любят уступать. Приходилось непросто, хозяева создавали моменты», — сказал экс-спортсмен в интервью RT.

Он также отметил игру российского вратаря Андрея Лунёва.

«Лунёв справился со своей работой на отлично, особенно в концовке матча. Команда состоит из 11 игроков, поэтому успешный результат — заслуга всех футболистов, а не только вратаря. Остаётся лишь порадоваться за результат. Готов ли он стать «номером один» при Игоре Акинфееве? Не хочется забегать вперёд и разжигать ненужные страсти, но Лунёв способен претендовать на это. Черчесов наигрывал Андрея и до чемпионата мира. Думаю, пока обсуждать данную тему не имеет смысла. Сегодня  основной голкипер — Акинфеев, но до первенства Европы времени ещё достаточно, и всё может поменяться. Главное, Лунёв однозначно готов составить конкуренцию Игорю», — добавил Нигматуллин.

Встреча в турецком Трабзоне завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян.

Ранее стал известен характер травм Дзюбы и Кудряшова, полученных в матче с Турцией.

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