Стал известен характер травм Дзюбы и Кудряшова, полученных в матче с Турцией
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После медицинского обследования у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Оба футболиста вылетят в Москву для прохождения дополнительного обследования и начала лечения.
Следующий матч сборная России проведёт в Ростове-на-Дону с командой Чехии 10 сентября.
Ранее главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, известный по работе с донецким «Шахтёром» и санкт-петербургским «Зенитом», отметил вклад футболистов клуба из Северной столицы в победу национальной команды России в матче Лиги наций.