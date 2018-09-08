Стал известен характер травм Дзюбы и Кудряшова, полученных в матче с Турцией

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Стал известен характер травм футболистов сборной России — нападающего Артёма Дзюбы и защитника Фёдора Кудряшова, которые они получили в гостевом матче Лиги наций с национальной командой Турции.
Стал известен характер травм Дзюбы и Кудряшова, полученных в матче с Турцией
  • Reuters

После медицинского обследования у Кудряшова диагностировано повреждение мышц бедра, а у Дзюбы появился дискомфорт в области поясницы, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Оба футболиста вылетят в Москву для прохождения дополнительного обследования и начала лечения.

Следующий матч сборная России проведёт в Ростове-на-Дону с командой Чехии 10 сентября.

Ранее главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, известный по работе с донецким «Шахтёром» и санкт-петербургским «Зенитом», отметил вклад футболистов клуба из Северной столицы в победу национальной команды России в матче Лиги наций.

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