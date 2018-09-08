Тренер сборной Турции отметил вклад футболистов «Зенита» в победу национальной команды России

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу, известный по работе с донецким «Шахтёром» и санкт-петербургским «Зенитом», отметил вклад футболистов клуба из Северной столицы в победу национальной команды России в матче Лиги наций.

«У России очень хороший вратарь, отличный пацан, знаю его по «Зениту». В одном из эпизодов он предотвратил наш второй гол», — приводит слова Луческу о голкипере Андрее Лунёве пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Он также призвал турецкую общественность потерпеть, заявив, что местная молодёжь будет играть не хуже россиян.

«За сборную России сыграли четверо молодых футболистов «Зенита», они сделали игру. Они сыграны, потому что играют в одном клубе. Дайте нам немножко времени, потерпите, и наша молодёжь будет играть не хуже», — сказал Луческу.

В составе сборной России вышли четыре представителя «Зенита»: вратарь Лунёв (26 лет), полузащитники Далер Кузяев (25) и Александр Ерохин (28), а также нападающий Артём Дзюба (30 лет).

Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы сборной России в гостевом матче Лиги наций с командой Турции.