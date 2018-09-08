Бубнов: игра сборной России по футболу не впечатлила

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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы сборной России в гостевом матче Лиги наций с командой Турции.
Бубнов: игра сборной России по футболу не впечатлила
  • Reuters

«Не могу сказать, что игра сборной России меня впечатлила, тем более на фоне турок. Наши атаки в основном шли с ходу или после розыгрыша стандартов, а вот контроль мяча и позиционное наступление оставляли желать лучшего», — приводит слова Бубнова Sportbox.

В качестве позитивных моментов матча эксперт отметил слаженный командный прессинг. Он добавил, что россияне воспользовались ошибкой сборной Турции.

«Если брать по моментам, то матч вполне мог закончиться вничью. В любом случае для стартового матча это отличный результат», — заявил Бубнов.

Он предположил, что за первое место в группе Лиги наций Россия будет бороться со Швецией, которая также дошла до четвертьфинала мира 2018 года.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал игру сборной России в матче Лиги наций с Турцией, который завершился победой подопечных Станислава Черчесова со счётом 2:1.

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