Черчесов прокомментировал поздравление с юбилеем от футболистов сборной России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оригинальное поздравление с юбилеем от игроков национальной команды.
Черчесов прокомментировал поздравление с юбилеем от футболистов сборной России
  • РИА Новости

«Было необычно. Не ждал такого. Раз есть возможность шутить и креативить, то значит, что всё хорошо, — команда живёт своей жизнью», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Футболисты вышли на первую тренировку сборной после чемпионата мира в России с накладными усами и в футболках с изображением Черчесова. Они поздравили специалиста с прошедшим днём рождения, вручили подарок и поаплодировали ему.

2 сентября наставнику российской команды исполнилось 55 лет.

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России по футболу рассчитывает выигрывать в каждом матче Лиги наций.

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