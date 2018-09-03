Черчесов прокомментировал поздравление с юбилеем от футболистов сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал оригинальное поздравление с юбилеем от игроков национальной команды.

«Было необычно. Не ждал такого. Раз есть возможность шутить и креативить, то значит, что всё хорошо, — команда живёт своей жизнью», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Футболисты @TeamRussia креативно поздравили главного тренера Станислава Черчесова с прошедшим 55-летием: они вышли на тренировку в майках с изображением Черчесова в скафандре, а также примерили усы! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xPag8Pb6EJ — Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

Футболисты вышли на первую тренировку сборной после чемпионата мира в России с накладными усами и в футболках с изображением Черчесова. Они поздравили специалиста с прошедшим днём рождения, вручили подарок и поаплодировали ему.

2 сентября наставнику российской команды исполнилось 55 лет.

Сборная России собралась в Новогорске для подготовки к первому матчу Лиги наций с Турцией, а также к товарищеской встрече с Чехией, которые состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

Ранее Черчесов заявил, что сборная России по футболу рассчитывает выигрывать в каждом матче Лиги наций.