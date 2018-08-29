Британский велогонщик Кавендиш приостановил спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем

Британский велогонщик команды Dimension Data Марк Кавендиш решил приостановить карьеру на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем.

Кавендиш продолжительное время тренировался с вирусом Эпштейна-Барра, даже не зная о его существовании.

«Несмотря на то что в этом сезоне мне удалось продемонстрировать неплохие результаты, я чувствовал, что в физическом плане со мной что-то не так», — приводит слова Кавендиша официальный сайт Dimension Data.

После проведённого медицинского обследования у Кавендиша было диагностировано заражение вирусом Эпштейна-Барра, и спортсмену рекомендовали воздержаться от тренировок до полного восстановления.

Марк Кавендиш является 30-кратным победителем этапов «Тур де Франс», трёхкратным чемпионом мира на треке и серебряным призёром Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее американец Бэн Кинг, выступающий за Dimension Data, одержал победу на четвёртом этапе престижной веломногодневки «Вуэльта».