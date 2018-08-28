Американский велогонщик Кинг выиграл четвёртый этап «Вуэльты»
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Кинг преодолел 161,4 км между городами Велес-Малага и Альфакар за 4 часа 33 минуты 12 секунд.
Вторым финишировал представитель Казахстана Никита Стальнов из Astana. Тройку замкнул француз Пьер Роллан, выступающий за EF Education First-Drapac p/b Cannondale.
Российский гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин занял 48-е место, а его партнёр по команде Павел Кочетков — 47-е.
В генеральной классификации лидерство сохранил поляк Михал Квятковский из Sky — 13 часов 47 минут 19 секунд. Второе место занимает немец Эммануэль Бухман из Bora-Hansgrohe. Тройку замыкает британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott.
В общем зачёте Закарин занимает 34-е место с отставанием от лидера в 6 минут 27 секунд. Кочетков — 50-й.
Ранее сообщалось, что Ильнур Закарин получил травму на втором этапе веломногодневки «Вуэльта».