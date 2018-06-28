Сиссе прокомментировал невыход сборной Сенегала в плей-офф ЧМ-2018

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе прокомментировал невыход своей команды в плей-офф чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я очень горжусь своей командой и проделанной работой. Но мы не прошли в плей-офф, потому что не заслужили этого. Такова жизнь. Баллы фейр-плей — это одно из правил, оно установлено регламентом турнира, и нам надо это уважать. Мы бы предпочли вылететь из турнира иначе, но получилось так, и все знали о регламенте», — приводит слова Сиссе пресс-служба ФИФА.

Ранее сообщалось, что впервые в истории ЧМ судьбу путёвки в плей-офф решило количество жёлтых карточек.