Стали известны стартовые составы сборных Англии и Бельгии на матч ЧМ-2018

Пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала стартовые составы сборных Англии и Бельгии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матч состоится 28 июня в Калининграде. Начало — в 21:00.

Ранее сообщалось, что впервые в истории ЧМ судьбу путёвки в плей-офф решило количество жёлтых карточек.