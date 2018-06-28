Навалка заявил, что победа над Японией не скрасила поражения сборной Польши на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка прокомментировал победу своих подопечных над командой Японии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Мы столкнулись со справедливой критикой, поэтому было ясно: эмоционально это будет очень-очень важная игра для Польши. Понятно, что эта победа не скрасила два поражения. Но мы проанализируем все свои игры и привезём с чемпионата мира много опыта. Молодые игроки многому научатся», — приводит слова Навалки пресс-служба ФИФА.

Сборная Польши первой среди европейских сборных утратила шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Ян Беднарек был признан лучшим игроком матча Япония — Польша.