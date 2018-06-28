Беднарек получил приз самого лучшего игрока матча Япония — Польша

Защитник сборной Польши Ян Беднарек получил приз самого лучшего игрока матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Японии.

Гол Беднарека принёс победу сборной Польши, которая набрала свои первые очки на турнире.

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионатов мира судьбу путёвки в плей-офф решило количество жёлтых карточек.