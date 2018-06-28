Впервые за 32 года ни одна африканская команда не сыграет в 1/8 финала чемпионата мира

Впервые за 32 года ни одна африканская команда не сыграет в плей-офф чемпионата мира.

Последний шанс у представителей Африки был у команды Сенегала. Но Сенегал проиграл Колумбии и уступил второе место Японии по правилу фейр-плей (у Японии четыре жёлтые карточки, у Сенегала — шесть).

Ещё четыре африканские сборные — Египет, Марокко, Тунис и Нигерия — вылетели раньше.

Впервые с ЧМ-1986, когда ввели 1/8 финала, на этой стадии турнира не выступит ни одна сборная из Африки.

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионатов мира судьбу путёвки в плей-офф решило количество жёлтых карточек.