Мина признан лучшим игроком матча Сенегал — Колумбия

Защитник сборной Колумбии Ерри Мина был признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года с национальной командой Сенегала.

Мина оказался автором единственного гола в матче. Победа вывела сборную Колумбии в плей-офф ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что впервые в истории чемпионатов мира судьбу путёвки в плей-офф решило количество жёлтых карточек.